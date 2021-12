Pantera Negra 2: Sem vacina, atriz de Shuri pode deixar a Marvel

Letitia Wright está no centro de controvérsias desde o início da pandemia e mais recentemente ela gerou mais polêmica por, supostamente, ter recusado a se vacinar. Agora, ela pode deixar a Marvel justamente por não querer se vacinar.

A informação parte do Giant Freakin Robot, que cita uma fonte que já provou ser confiável no passado. A atriz não revelou publicamente se já se vacinou ou não, mas o THR e o Newsweek já citaram fontes dizendo que ela não tomou a vacina contra COVID-19.

Vale apontar que a Disney obrigou que todos tenham se vacinado contra o novo coronavírus nos sets. Isso não se aplicou a Pantera Negra 2, visto que já estava sendo gravado, mas afeta as produções futuras do Universo Cinematográfico Marvel.

Como as filmagens da continuação foram interrompidas até 2022 – justamente por conta de um acidente sofrido por Letitia Wright no set – é possível que o estúdio faça essa exigência na retomada. Portanto, é incerto se ela concluirá as gravações do longa-metragem, no qual interpreta Shuri.

Pantera Negra 2 chega nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022. Já What If? (E Se?) tem uma temporada disponível no Disney+.

