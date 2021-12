Participação em A Princesa e a Plebeia 3 cria grande erro na Netflix

A Princesa e a Plebeia: As Vilãs Também Amam aprofunda um grande erro da trilogia com Vanessa Hudgens, ao trazer uma conexão com O Príncipe do Natal.

No novo filme da Netflix, uma relíquia de Natal é roubada e para recuperá-la, Margaret finge ser Fiona em uma festa organizada por Hunter Cunard. Ao chegar na festa, um homem tira a máscara e revela ser Simon Duxbury (Theo Devaney), da trilogia O Príncipe de Natal.

Nesse momento, ele diz: “Você não se lembra do seu velho amigo, Simon?”. Margaret finge ser Fiona e responde com um “miau”, como a personagem costuma fazer.

Furo de roteiro

O problema dessa participação especial é que no primeiro A Princesa e a Plebeia, Margaret assistiu O Príncipe do Natal junto de Kevin e ele disse ser o filme favorito de Stacy.

Em A Princesa e a Plebeia 2 há participações especiais de O Príncipe de Natal, o que criou o problema, que é aprofundado em A Princesa e a Plebeia 3.

A única explicação é que O Príncipe de Natal, na realidade, é um documentário dentro de A Princesa e a Plebeia, mas tudo soa como um furo no roteiro.

A Princesa e a Plebeia 3 e O Príncipe do Natal estão disponíveis na Netflix.