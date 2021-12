Personagem de Doutor Estranho 2 é mais forte que Thanos

O teaser trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) revela alguns personagens que estão no filme da Marvel. Um deles, a variante de Stephen Strange, é mais poderoso que Thanos.

O vídeo deixa claro que o Doutor Estranho maligno, introduzido na série What If? do Disney+, está no filme da Marvel. Acontece que essa versão do mago é um dos personagens mais poderosos do MCU.

Em What If?, um capítulo tem um Doutor Estranho que vê Christine Palmer morrer e não aceita a morte dela. Com isso, o Mago Supremo passa a estudar os livros de Cagliostro.

Esse Stephen Strange absorve todos os demônios e monstros do universo. Esse poder fora do normal corrompe o próprio mundo dele, acabando com ele.

O que fica claro, até mesmo por What If?, é que esse Doutor Estranho é mais poderoso que Thanos. A comparação coloca o Titã Louco com as Joias do Infinito.

Sem qualquer acessório, esse Stephen Strange pode mexer como quiser com o espaço e tempo, fora todos os monstros que pode usar em arsenal pessoal.

A torcida dos heróis deve ser que esse Doutor Estranho fique do lado do Stephen Strange da Terra principal, ou o estrago pode facilmente ser maior que o feito por Thanos.

Doutor Estranho 2 chega em 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022.

