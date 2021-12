Personagem dos Vingadores nunca se encontrou com 15 heróis no MCU

Bucky Barnes, o Soldado Invernal, é essencial para as histórias do Capitão América e dos Vingadores no MCU. Mas, nesse universo da Marvel, o personagem interpretado por Sebastian Stan nunca se encontrou com 15 outros heróis.

Logicamente, isso a batalha final de Vingadores: Ultimato merece uma observação. Apesar dos personagens passarem pelo mesmo ambiente, não há cenas de todos eles realmente juntos.

Continua depois da publicidade

Assim, é impressionante que Bucky ainda não tenha ficado cara a cara com tantos colegas heróis do MCU. O personagem é um dos mais antigos do universo, aparecendo ainda em Capitão América: O Primeiro Vingador.

Tantos anos depois, mesmo na série do Disney+ Falcão e o Soldado Invernal, Bucky parece isolado no próprio canto dele. O que mostra isso é que alguns dos heróis não vistos com o personagem de Vingadores também são da Terra.

Entre eles estão Stephen Strange, o Doutor Estranho; Wong; a Vespa; Shang-Chi; e Mercúrio. Esse último dificilmente retorna no MCU, então Bucky nunca deve ver ele.

Shang-Chi é um personagem novo na Marvel, mas chama atenção que ele já viu heróis que Bucky não viu, como o próprio Wong e a Capitã Marvel.

Mais heróis que não foram vistos com personagem de Vingadores

A falta dos encontros é simples. Bucky Barnes teve um primeiro arco complicado no MCU. Depois de uma suposta morte, ele reaparece em Capitão América: O Soldado Invernal com a mente controlada.

Em Capitão América: Guerra Civil participa da batalha entre os heróis, com ele sendo um dos motivos. Mas, depois desse filme o personagem de Sebastian Stan some.

Bucky desapareceu e parou em Wakanda, onde se curou completamente do controle mental da HYDRA. Com isso, o herói ficou isolado por muito tempo, o que também explica essa falta de contato.

Dos outros heróis do MCU não vistos pelo personagem de Vingadores estão aqueles do lado cósmico.

O Soldado Invernal, ou Lobo Branco, não viu heróis como o Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Mantis, Yondu e Nebulosa. Das galáxias, como citado, a Capitã Marvel também não o encontrou.

Outro reino deixado de lado pelo herói de Falcão e o Soldado Invernal foi Asgard. Bucky Barnes nunca foi visto com Thor, Valquíria e Loki.

Os filmes da Marvel, bem como a série Falcão e o Soldado Invernal, podem ser conferidos no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar as produções da Marvel.