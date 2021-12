Peruca de Nicole Kidman rouba a cena em trailer de novo filme

A peruca de Nicole Kidman roubou a cena no trailer de The Northman. O longa-metragem é o novo trabalho do diretor Robert Eggers, conhecido por A Bruxa e O Farol.

Os internautas rapidamente zombaram da tendência da atriz de aparecer de peruca em seus trabalhos no cinema e na TV.

Continua depois da publicidade

Realmente não são poucas as personagens que Nicole Kidman interpretou usando uma peruca.

Nicole Kidman é uma das principais estrelas de sua geração em Hollywood. Com 54 anos de idade, ela continua em alta e The Northman representa apenas um de seus novos projetos na indústria.

Confira abaixo uma imagem de Nicole Kidman com sua peruca em The Northman. Mais abaixo, você também pode assistir ao trailer do longa-metragem.

Filme com grande elenco

The Northman conta com um elenco estelar, com astros que já trabalharam com Robert Eggers previamente, como Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe.

O protagonista é interpretado por Alexander Skarsgård. Ele é conhecido por True Blood e Big Little Lies, entre outros trabalhos.

O elenco também traz Nicole Kidman, Ralph Ineson, Hafthór Júlíus Björnsson, Björk e Kate Dickie.

O roteiro é assinado por Robert Eggers e pelo poeta e romancista islandês, Sjón. Os dois foram apresentados por Björk em uma festa, dessa forma ela acabou conseguindo o papel no filme.

The Northman está previsto para 22 de abril de 2022, nos Estados Unidos. A data de lançamento no Brasil ainda não foi definida.