Pesquisa revela brutal verdade que fãs da Marvel não enxergam

Para fãs da Marvel, é fácil ignorar a saúde mental dos heróis do MCU, mas de acordo com um estudo recente, a situação seria bem diferente na vida real. Uma pesquisa feita por especialistas na área de saúde apontou que os personagens da franquia sofreriam com graves transtornos psicológicos se vivessem no mundo real. Explicamos abaixo tudo sobre essa conclusão; confira.

Atualmente, o MCU está em sua 4ª Fase, marcada pela conexão entre os filmes nos cinemas e as séries do Disney+, como WandaVision, Loki e muitas outras.

Continua depois da publicidade

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que faz um trabalho crucial ao introduzir conceitos importantes para o futuro da Marvel nas telonas, está em cartaz nos cinemas nacionais.

No estudo recente sobre a psique dos heróis da Marvel, os especialistas australianos analisaram todos os filmes do MCU – 24 até o momento da publicação da pesquisa – e apontaram as principais fraquezas de personagens como Homem-Aranha, Pantera Negra, Homem de Ferro, Hulk e Viúva Negra.

O drama dos heróis da Marvel na vida real

O estudo sobre a saúde mental dos heróis da Marvel foi realizado pelos acadêmicos do Centro de Estudos dos Serviços de Saúde da Universidade de Queensland, em Brisbane, Austrália.

A pesquisa também foi compartilhada pela respeitada publicação científica The British Medical Journal.

Certos aspectos, por se tratarem de conceitos que não existem na vida real, ficaram de fora da análise.

“Os efeitos a longo prazo do teletransporte involuntário para o Reino Quântico não puderam ser verificados por estudos com humanos ou animais, e por isso, não foram considerados”, afirma o estudo.

O primeiro herói analisado foi o Homem-Aranha. Os pesquisadores chegaram à conclusão que Peter Parker seria propenso à obesidade e provavelmente teria um alto nível de estafa e a saúde mental fragilizada.

Além disso, devido à sua viagem ao espaço em Vingadores: Guerra Infinita, o herói poderia desenvolver tumores e sofrer de perda óssea acelerada.

No caso do Hulk, Bruce Banner provavelmente sofreria com problemas de coração decorrentes de sua transformação no Gigante Esmeralda, além de um alto nível de estresse.

A Viúva Negra, por sua vez, deveria desenvolver vícios em decorrência às experiências traumáticas de sua infância – mostradas a fundo em seu filme solo.

Além disso, como diversos outros heróis da Marvel, a personagem de Scarlett Johansson teria uma saúde mental completamente desequilibrada.

Entre os heróis da Marvel, o Pantera Negra teria a melhor saúde, de acordo com a pesquisa da Universidade de Queensland.

Graças à sua posição de privilégio na realeza de Wakanda, o personagem não compartilharia dos problemas de seus companheiros.

No entanto, a pesquisa faz um alerta sobre o consumo excessivo da erva que dá ao herói seus poderes, de origem e efeitos desconhecidos.

Finalmente, no caso do Homem de Ferro, a principal preocupação dos estudiosos são os efeitos a longo prazo do uso constante de sua armadura e dos efeitos da radiação no corpo de Tony Stark.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com um Peter Parker bastante saudável, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Em breve, o filme deve chegar também ao Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.