Por que ator de Imperdoável é o nome do momento na Marvel

Imperdoável, com Sandra Bullock, chegou ao catálogo da Netflix. O longa-metragem apresenta um grande elenco, e um dos destaques é Vincent D’Onofrio, que é simplesmente o nome do momento na Marvel.

Eis o motivo: acredita-se que o ator retornará como o Rei do Crime em Gavião Arqueiro. A série está em andamento no Disney+.

Vincent D’Onofrio interpretou Wilson Fisk pela primeira vez em Demolidor, da Netflix. Ele recebeu muitos elogios pelo papel, trazendo novas camadas para o vilão dos quadrinhos da Marvel.

Desde o cancelamento de Demolidor, o ator nunca escondeu seu interesse em voltar como Rei do Crime. Pode, finalmente, acontecer em Gavião Arqueiro, segundo os rumores mais quentes da Internet.

A própria série já indicou que o Rei do Crime está envolvido na história. Parece que o retorno de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk está muito próximo.

Vincent D’Onofrio está perto de voltar como Rei do Crime

Um detalhe, no entanto, é que pode não ser a mesma versão do Rei do Crime que vimos em Demolidor.

Embora as séries da Marvel na Netflix tenham sido inicialmente prometidas como parte do MCU, elas não tiveram supervisão do Marvel Studios e, portanto, podem não ser consideradas canônicas.

Especula-se, então, que o Rei do Crime de Gavião Arqueiro terá algumas diferenças, apesar da permanência do ator de Imperdoável no papel. Ele pode até contar com um novo visual.

