Prime Video lança filme de suspense que vai desesperar fãs

Se você gosta de suspense, o Amazon Prime Video acaba de lançar um filme repleto de mistérios, que tem tudo para deixar os espectadores desesperados com suas inúmeras reviravoltas. Trata-se de Causalidade, uma produção argentina filmada em um único plano-sequência – que traz uma história de vingança, mentiras e tragédia.

O longa é uma produção dirigida e roteirizada pelo cineasta argentino conhecido apenas como WHO, conhecido pela comédia romântica Soy Tu Karma. A produção teve seu trailer lançado na página oficial do Prime Video América Latina.

Já disponível no catálogo do Prime Video, Causalidade foi lançado simultaneamente em mais de 240 países atendidos pela plataforma.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e trailer de Causalidade no Amazon Prime Video; veja.

Tudo sobre Causalidade no Prime Video

Causalidade traz Juana Viale como Claudia, uma jovem atraente que combina um encontro às cegas em um aplicativo de namoro.

O que deveria ser apenas um flerte casual acaba se tornando uma trama assustadora quando a protagonista acaba envolvida em uma organização criminosa especializada em tráfico de órgãos e pessoas.

No Prime Video, o filme se destaca por ter sido gravado em um único plano-sequência, sem cortes e em tempo real. Ou seja, os espectadores acompanham a história junto com Claudia, e vivenciam as reviravoltas ao mesmo tempo que a protagonista.

“O fato de termos produzido o filme em sequência, termos ensaiado antes da pandemia, termos filmado quando saíram os primeiros protocolos e algumas áreas foram abertas, e agora lançarmos na Amazon, excedeu todas as minhas expectativas”, comentou Juana Viale em uma entrevista ao site Clarín.

Além de Juana Viale, o elenco de Causalidade é formado por Laura Novoa, Pablo Mónaco, Esteban Bigliardi, María Soldi, Fabián Arenillas, Camila Peralta, Ariel Gigena, Ernesto Mischel, Marcos Woinski, Agustina Rudi, Gabriela Lerner e Joselo Bella.

Em um papo com o site Clarín, o diretor do longa revelou as raízes de sua decisão de filmar toda a história em apenas uma sequência.

“No início todos me disseram não, para não fazer uma coisa dessas. Mas aquela coreografia de grupo necessária para o filme começou a ser montada, e todos foram fisgados a percorrer esse caminho com muita alegria”, comentou WHO.

Causalidade tem tudo para conquistar fãs de suspense que gostam de histórias misteriosas e que abordam temas da vida real – como o filme faz com o tráfico de pessoas.

Causalidade já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video; veja abaixo o trailer oficial.