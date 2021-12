Prime Video lança filme inquietante de suspense com ator de Supernatural

Misha Collins é conhecido no mundo inteiro por interpretar o anjo Castiel em Supernatural. A série chegou ao fim em 2019, após 15 temporadas. Agora, fãs podem conferir outra performance do astro em Encounter, um intrigante filme de suspense e ficção científica que acaba de estrear no Amazon Prime Video. Explicamos abaixo tudo sobre a trama, elenco e estreia; confira.

Encounter é um thriller de ficção científica dirigido por Michael Pearce, a partir de um roteiro produzido por Pearce e Joe Barton.

O longa estreou originalmente em 3 de dezembro, e contou com poucas exibições nos cinemas americanos antes de chegar ao Prime Video.

Até o momento, o longa vem dividindo a opinião da crítica especializada. O filme garantiu 56% de aprovação no Rotten Tomatoes, com base em 93 resenhas críticas.

De que fala a trama de Encounter?

“Em Encounter, um drama familiar esbarra em uma ameaçadora invasão alienígena”, afirma a sinopse do longa do Prime Video.

Encounter acompanha a história de Malik Khan, um condecorado fuzileiro naval com uma missão extremamente importante: salvar o mundo de uma invasão alienígena.

Os aliens em questão são parasitas transmitidos entre hospedeiros. Eles se apoderam dos humanos e modificam completamente seus comportamentos.

Como os filhos de Malik vivem com a mãe e seu novo esposo em uma fazenda, Malik decide embarcar em uma difícil viagem para resgatá-los – e impedir que a ameaça domine a humanidade de uma vez por todas.

Jay e Bobby, os filhos de Malik, precisam deixar a infância para trás e encarar a invasão, em uma jornada que assume direções cada vez mais perigosas.

O problema é que, durante toda essa viagem, Malik também foge da polícia – já que está em liberdade condicional.

Quem está no elenco de Encounter?

Encounter é protagonizado por Riz Ahmed no papel de Malik Khan. O ator é considerado um dos mais competentes da atualidade, e foi indicado ao Oscar por sua performance em O Som do Silêncio.

O ator também é conhecido por filmes como Venom e séries como The Night Of, The OA e Girls.

Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada interpretam respectivamente Jay e Bobby Khan, os filhos de Malik.

Janina Gavankar, de True Blood e Sleepy Hollow, é Pyia, a ex-esposa de Malik.

Misha Collins, o Castiel de Supernatural, interpreta Dylan, o novo marido de Piya, o qual Malik não suporta.

Octavia Spencer, de filmes como Ma, Histórias Cruzadas, Esquadrão Trovão e A Forma da Água, é Hattie, a oficial da liberdade condicional de Malik.

Estreia e trailer de Encounter

O thriller de ficção científica Encounter, com Riz Ahmed, Octavia Spencer, Janina Gavankar e Misha Collins, já está no Amazon Prime Video.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de Encounter.