Prime Video traz filmes com Johnny Depp e Tom Hanks para animar fãs

O Amazon Prime Video lança semanalmente filmes com os astros mais famosos do cinema mundial, e na última semana, adicionou dois projetos com Johnny Depp e Tom Hanks. Tratam-se da comédia Mortdecai e do drama biográfico Um Lindo Dia na Vizinhança. Explicamos abaixo tudo sobre a trama e o elenco dos filmes; veja.

Mortdecai e Um Lindo Dia na Vizinhança podem até ter sido lançados juntos no Prime Video, mas nas estreias originais, foram recebidos de maneiras bem diferentes pela crítica especializada.

Enquanto o filme de Tom Hanks fez o maior sucesso com os críticos, atingindo 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa de Johnny Depp foi completamente detonado, ficando com apenas 12%.

Muito diferentes, os filmes podem ser perfeitos para uma maratona de fim de semana ou uma sessão dupla na TV.

A trama e elenco de Mortdecai no Prime Video

Lançado originalmente em 2015, Mortdecai é um filme de comédia e ação, dirigido por David Koepp e escrito por Eric Aronson.

O longa é uma adaptação da série de livros homônima, especialmente o volume de estreia, lançado em 1972 e escrito por Kyril Bonfiglioli.

Mortdecai acompanha a história do personagem titular, um carismático aristocrata britânico que também atua como negociador de arte.

À beira da falência, o protagonista de Johnny Depp aceita uma missão da MI5 – o Serviço de Inteligência Britânico – de encontrar uma valiosa pintura perdida.

Mas Charlie Mortdecai não é a única pessoa que quer a pintura, e precisa enfrentar uma herdeira americana e um revolucionário para botar as mãos na obra de arte – que supostamente esconde o código para uma conta bancária repleta de ouro nazista.

Além de Johnny Depp, o elenco de Mortdecai conta com Ewan McGregor (Aves de Rapina), Gwyneth Paltrow (Homem de Ferro), Paul Bettany (WandaVision), Olivia Munn (X-Men: Apocalypse) e Jeff Goldblum (Jurassic Park).

Um Lindo Dia na Vizinhança, com Tom Hanks, é um drama biográfico baseado em um artigo da revista Esquire, sobre o apresentador americano Fred Rogers.

O longa tem Marielle Heller na direção e roteiro de Micah Fitzerman-Blue. A trama fez muito sucesso com a crítica especializada, e Tom Hanks foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Em Um Lindo Dia na Vizinhança, o jornalista investigativo Lloyd Vogel recebe a tarefa de escrever um perfil sobre Fred Rogers – mais conhecido como Mr. Rogers – um popular apresentador americano.

O jornalista chega à entrevista com ceticismo, não acreditando que alguém pode ser tão “bonzinho” como o Mr. Rogers.

Mas a empatia, a gentileza e a decência do apresentador rapidamente penetram na fachada durona do repórter, forçando-o a se reconciliar com seu passado conturbado.

Tom Hanks, é claro, vive o Mr. Rogers. Lloyd Vogel, por sua vez, é interpretado por Matthew Rhys, da série Perry Mason.

O elenco de Um Lindo Dia na Vizinhança conta também com Susan Kelechi Watson (This Is Us), Chris Cooper (O Espetacular Homem-Aranha), Maryann Plunkett (Manifest), Enrico Colantoni (Inteligência Artificial), Wendy Makkena (Mudança de Hábito), Tammy Blanchard (Caminhos da Floresta) e Christine Lahti (Lista Negra).

Mortdecai e Um Lindo Dia na Vizinhança estão ambos disponíveis no Amazon Prime Video; veja abaixo os trailers.