Produtora de Homem-Aranha disse para atores não se apaixonarem – e foi ignorada 2 vezes

A produtora da franquia do Homem-Aranha, Amy Pascal, revelou recentemente que aconselhou que Tom Holland e Zendaya não se apaixonassem. Com os dois namorando atualmente, ela foi ignorada – assim como aconteceu com Andrew Garfield e Emma Stone.

Em entrevista ao New York Times, Amy Pascal explicou que um romance entre colegas de elenco pode “complicar” as coisas nos bastidores. Mas sempre que ela alerta que dois atores não virem um casal, eles acabam namorando.

Continua depois da publicidade

A produtora disse: “Conversei com Tom e Zendaya, separadamente, quando eles foram escalados. Eu disse: ‘Não façam isso, tentem não fazer isso.'”

“Eu dei o mesmo conselho para Andrew e Emma, porque pode complicar as coisas, sabe? Mas todos eles me ignoraram.”

Andrew Garfield e Emma Stone se conheceram nos bastidores de O Espetacular Homem-Aranha e acabaram namorando, mas o namoro terminou depois de alguns anos. Atualmente, não se sabe se eles ainda são próximos de alguma maneira.

Curiosamente, antes disso, Tobey Maguire e Kirsten Dunst também tiveram um rápido romance, mas Amy Pascal não tinha envolvimento com a franquia do Homem-Aranha naquela época. Nesse caso, o rompimento entre eles não atrapalhou em sua colaboração no set.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).