Qual deles? Venom 3 pode ter Homem-Aranha e multiverso

Venom 3 pode abordar o multiverso e contar com uma participação do Homem-Aranha.

De acordo com um novo rumor do insider Daniel Richtman (via Comic Book Resources), Venom 3 irá explorar o multiverso, bem como mostrar Venom finalmente encontrando e lutando contra o Homem-Aranha.

Ainda não se sabe qual versão do Homem-Aranha poderia ser.

Alguns internautas apostam em Andrew Garfield, mas é possível que seja o Homem-Aranha de Tom Holland, dado o conceito do multiverso e a cena pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Vale destacar que, por enquanto, tudo não passa de um rumor. Teremos que aguardar para ver se essas informações se concretizam.

Venom 3 está em desenvolvimento na Sony

Em uma entrevista recente ao Collider, a produtora Amy Pascal confirmou que Venom 3 está atualmente em desenvolvimento na Sony.

“Estamos nos estágios de planejamento agora, mas nosso foco é fazer com que todos assistam Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, revelou a produtora.

Tom Hardy, obviamente, deve retornar como o protagonista de Venom 3. Ainda não se sabe se o diretor Andy Serkis voltará para comandar a sequência.

Mesmo dividindo a crítica e o público, Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2) teve grande sucesso de bilheteria. Portanto, não é uma surpresa que Venom 3 esteja em desenvolvimento.

Ainda não há data de lançamento para Venom 3, da Sony.