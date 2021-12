Qual é o futuro do Homem-Aranha após Sem Volta Para Casa

Contém spoilers

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) termina dando um “reboot leve” na história do Peter Parker de Tom Holland. Aqui está o que se sabe sobre o futuro do personagem, até o momento.

O Homem-Aranha perde a Tia May em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) e basicamente ninguém mais conhece Peter Parker, nem mesmo seus melhores amigos, graças ao último feitiço do Doutor Estranho.

Com um novo traje e uma nova consciência de sua responsabilidade, a versão de Tom Holland do super-herói está mais próxima dos quadrinhos do que nunca.

É algo muito empolgante para os fãs, dadas todas as possibilidades, mas o que acontece a seguir? Dar uma resposta exata ainda é muito complicado, mas existem alguns detalhes.

O futuro do Homem-Aranha na Marvel

A produtora Amy Pascal revelou recentemente que uma nova trilogia do Homem-Aranha está em desenvolvimento, mas a Sony fez questão de esclarecer que isto ainda não está confirmado. Ainda assim, pelo que Kevin Feige, o presidente da Marvel, deu a entender, parece que pelo menos Homem-Aranha 4 já é uma certeza.

Também é esperado que o Homem-Aranha de Tom Holland apareça em pelo menos mais um crossover do MCU. Mas, ainda não se sabe qual será esse projeto em questão.

O que também é muito possível é um crossover com Venom, especialmente depois da cena pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

É um bom momento para especular sobre as próximas aventuras do Homem-Aranha, e com ele mais próximo dos quadrinhos, existe a chance de conhecidos personagens serem introduzidos, como Harry Osborn ou Gwen Stacy.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está em cartaz nos cinemas.

