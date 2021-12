Qual é o próximo filme do MCU após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Como de costume nos filmes do MCU, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa termina com aquele característico gostinho de quero mais. Uma das cenas pós-créditos do longa abre o caminho para o futuro da Marvel nos cinemas, e é conectada diretamente com o próximo filme da franquia. Explicamos abaixo tudo sobre o lançamento e sua conexão com Homem-Aranha 3; veja.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói”, afirma a sinopse do longa.

Como os trailers já indicavam, Peter Parker pede ajuda ao Doutor Estranho para recuperar sua identidade secreta – revelada pelo vilão Mysterio no final de Homem-Aranha: Longe de Casa.

Mas o feitiço sai de controle e proporciona a volta de diversos vilões do multiverso, como o Doutor Octopus, Electro e Duende Verde.

O próximo filme da Marvel após Homem-Aranha 3

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa aprofunda o conceito do Multiverso no MCU, e impacta diretamente o próximo lançamento da Marvel nos cinemas: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

O que torna os projetos da Fase 4 do MCU tão interessantes é a ligação dos filmes com as séries de TV, lançadas sempre na plataforma Disney+.

No caso de Doutor Estranho 2, o filme de Benedict Cumberbatch terá ligações com WandaVision, Loki e, é claro, com o novo filme do Homem-Aranha.

Como o título indica, o filme entrará de cabeça nas raízes do Multiverso, libertando um mal inimaginável que trará repercussões importantíssimas nos futuros projetos do MCU.

Doutor Estranho tem um papel crucial em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Fãs da Marvel podem ficar aliviados, já que não vão precisar esperar muito tempo pelo lançamento do novo filme.

Multiverso da Loucura deve expandir o papel do Doutor Estranho no MCU, mostrar qual é a responsabilidade verdadeira do Feiticeiro no caos do Multiverso e responder algumas das questões mais importantes sobre o desfecho de Homem-Aranha 3.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura será o 28º filme do MCU. O longa tem direção de Sam Raimi e roteiro de Jade Bartlett e Michael Waldron.

“No filme, Doutor Estranho liberta um mal indescritível e enfrenta um amigo tornado inimigo”, afirma a sinopse prévia do longa.

Além de Benedict Cumberbatch, diversos personagens de Doutor Estranho estão confirmados no longa, como Wong (Benedict Wong), Christine Palmer (Rachel McAdams) e Mordo (Chiwetel Ejiofor).

Também está confirmada a presença de Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate, como foi indicado no final de WandaVision.

A atriz americana Xochitl Gomez também fará sua estreia como a heroína America Chavez, ainda inédita no MCU.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem previsão de estreia para 6 de maio de 2022. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas.

Tudo continua conectado no MCU, e conceitos como o Multiverso serão extremamente importantes para o futuro da Marvel – tanto no cinema quanto na TV.

