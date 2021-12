Quando Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa chega no Disney+

Quem quer esperar Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa no streaming terá uma surpresa. O filme da Marvel e Sony pode demorar até dois anos para ser lançado no Disney+, mas no Brasil, o título deve chegar no HBO Max em 2022.

Mesmo que faça parte do MCU, o filme é uma co-produção dos dois estúdios porque a Sony detém os direitos do personagem em obras audiovisuais. Com isso, o acordo para o streaming é diferente e mais complicado.

Nos Estados Unidos, a Sony fechou alguns contratos recentemente para filmes lançados entre 2022 e 2026. O que se sabe é que Sem Volta Para Casa não deve fazer parte dele.

Esses contratos estipulam que os lançamentos da Sony vão ganhar exibição no cinema, uma janela para home vídeo e depois ficam 18 meses na Netflix. Após tudo isso os longas chegam no Disney+.

Com a indecisão sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, veículos dos EUA acreditam que o filme do MCU pode chegar no Disney+ em 2023 nos Estados Unidos – o que pode ou não acontecer no Brasil.

Por lá, o filme deve chegar no Starz após o lançamento em home vídeo, para depois ir ao Disney+. Já por aqui, a Sony teria contrato com o HBO Max, com Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa podendo chegar no streaming em 2022.

Não apenas isso, além do Homem-Aranha 3, Venom: Tempo de Carnificina e Morbius, que só chega em 2022, também deve ser novos lançamentos do HBO Max no próximo ano.

Lá fora, caso Sem Volta Para Casa entre de forma especial nos acordos com Netflix e Disney+, então o filme possivelmente chegaria na Netflix em 2022 e no Disney+ entre 2023 e 2024.

Tudo isso é uma previsão com base nos complexos contratos de licenciamento para o streaming. Dessa forma, o certo é que os espectadores não esperem por Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tão cedo no streaming do Brasil, com a melhor previsão sendo durante 2022.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está disponível nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

