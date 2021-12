Quando saem as primeiras reações de Homem-Aranha 3

Ansioso pelas primeiras reações de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3)? Nos Estados Unidos, elas saem na noite do dia 13, o que, no Brasil, deve ser na madrugada do dia 14.

A Sony estabeleceu este embargo porque é no dia 13 que acontecerá o evento de pré-estreia de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), com participação do elenco e de outras pessoas envolvidas com a produção.

Com todos os vazamentos, o estúdio ainda pretende segurar o que pode no que diz respeito aos grandes spoilers da trama.

Recentemente, aconteceu uma exibição de cerca de 40 minutos para jornalistas, mas eles aparentemente ainda não têm permissão para comentar sobre o blockbuster.

Essa exibição especial aconteceu porque esses jornalistas terão entrevistas com o elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) alguns dias antes da grande estreia.

Mais sobre Homem-Aranha 3

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe deve voltar como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021.