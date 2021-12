Quem será o grande vilão do Homem-Aranha após Sem Volta Para Casa

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é talvez o filme mais importante da Fase 4 do MCU. O longa faz um ótimo trabalho ao conectar pontas soltas e abrir caminho para o futuro da Marvel nas telonas. Uma das cenas pós-créditos, inclusive, introduz uma figura que pode trazer grandes problemas para o Peter Parker de Tom Holland – veja abaixo.

A primeira cena pós-créditos de Homem-Aranha 3 é ambientada justamente após a sequência pós-créditos de Venom 2, lançado anteriormente em 2021.

Se você não se lembra, o filme protagonizado por Tom Hardy termina com Eddie Brock e seu simbionte sendo transportados para o universo do MCU, em uma reviravolta chocante que deixou muitos fãs impressionados.

Embora Venom não desempenhe um papel importante em Homem-Aranha 3, tudo indica que o personagem será essencial para o futuro do MCU.

Venom na cena pós-créditos de Homem-Aranha 3

A primeira cena pós-créditos de Homem-Aranha 3 mostra o que aconteceu com Venom após o personagem ser teleportado para o MCU.

Diferentemente do que muitos fãs pensavam, o anti-herói não sai a procura do Homem-Aranha. Ao invés disso, Eddie Brock decide simplesmente se embebedar em um bar de hotel.

Enquanto bebe, o personagem de Tom Hardy conversa com o bartender, que conta a ele tudo sobre os eventos recentes do MCU – incluindo o estalo de Thanos.

Eddie considera as histórias bizarras demais para serem verdade (mesmo tendo um simbionte alienígena no corpo) e termina a conversa decidindo procurar o Homem-Aranha.

Ao sair do bar, Eddie desaparece e aparentemente retorna ao seu universo original.

Isso significa que Venom evitou participar dos eventos de Sem Volta Para Casa, e voltou à sua realidade original junto com os outros vilões teleportados pelo Doutor Estranho no desfecho do longa.

Muitos fãs ficaram decepcionados pelo filme não mostrar uma interação entre Tom Holland e Tom Hardy, mas Venom deixa para trás algo que pode ter grandes consequências para o futuro do Homem-Aranha.

Quando Eddie desaparece, uma pequena “gota” do simbionte fica para trás. Ou seja: o Venom já faz parte do universo principal do MCU.

Ainda não sabemos qual forma o simbionte tomará, ou se a pequena quantidade é capaz de causar simbiose com um humano. Todas essas perguntas devem ser respondidas no futuro do MCU.

Existe a possibilidade dessa gota ser atraída por uma versão de Tom Hardy no MCU, já que continua com as memórias dos filmes de Venom.

Dessa forma, a Marvel pode trazer Eddie Brock ao MCU sem removê-lo de seu universo original.

Outra teoria indica que Venom terá um hospedeiro completamente diferente, em uma interpretação inédita do personagem.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Venom na cena pós-créditos, está em cartaz nos cinemas. Em breve o longa chegará ao Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.