Referência mais bizarra conecta Pulp Fiction com o MCU da Marvel

Os filmes da Marvel são repletos de referências. Mas, a mais bizarra de todas está em Capitão América: O Soldado Invernal, em que o MCU é conectado com Pulp Fiction, amado filme de Quentin Tarantino.

No filme, o Nick Fury de Samuel L. Jackson finge morrer para conseguir atuar contra a Hydra. O túmulo dele é mostrado e os fãs notam que a frase colocada é a mesma que o pelo personagem dele em Pulp Fiction, Jules Winfield, gosta de dizer.

O verso bíblico (que não existe na vida real) usado por Jules inicia com, “O caminho do homem justo…”, como usado no filme da Marvel. Geralmente, o personagem de Pulp Fiction utilizava o verso antes de matar alguém.

Claro que a escolha foi simplesmente para homenagear a carreira de Samuel L. Jackson. Mas, fãs criaram uma teoria de que Jules é na verdade Nick Fury.

Para os espectadores, a frase é a prova de que Pulp Fiction se passa no MCU. Em determinado momento, Jules se aposentado da vida do crime e começa o caminho dele na SHIELD, mudando de nome.

Claro que isso nunca será confirmado, mas para os fãs tudo fica mais interessante a partir desse ponto de vista.

Samuel L. Jackson volta como Nick Fury em série da Marvel

No MCU, Nick Fury volta em série própria no Disney+. O personagem é o principal de Invasão Secreta.

Além de Samuel L. Jackson, o elenco de Invasão Secreta conta com Olivia Colman (The Crown), Emilia Clarke (Game of Thrones), Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders) e Ben Mendelsohn (Capitã Marvel).

Detalhes sobre a trama estão sendo mantidos em segredo. Caso adapte os quadrinhos fielmente, então devemos ver que os Skrulls se infiltraram na sociedade humana e que alguns dos heróis foram substituídos por skrulls anos antes.

Kyle Bradstreet, de Mr. Robot escreve o seriado do Disney+ e também trabalha como produtor executivo.

Ainda não há data de estreia para Invasão Secreta no Disney+.

