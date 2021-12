Resident Evil: Cena de Jill esconde referência de game amado

Alerta de spoilers

Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City esconde algumas referências dos games, além de usar os jogos para história. Uma delas é na cena em que Jill pega um sanduíche.

No começo do filme, Jill Valentine, Albert Wesker e Chris Redfield estão em uma pausa antes de todo drama começar na cidade. Jill pega a comida de Wesker e dá uma mordida.

“Você dormiu, perdeu. É o sanduíche da Jill agora”, diz a personagem.

Parece um momento de humor de Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, mas é uma referência ao jogo original de 1996, amado entre os fãs. No game, Barry Burton (que não aparece no filme) salva Jill de ser esmagada em uma armadilha e solta uma frase parecida com a do filme.

“Essa passou perto, você quase virou sanduíche de Jill”, afirma o personagem do game.

Relembre abaixo o momento do amado game de Resident Evil.

O diretor Johannes Roberts explicou para o IGN a proposta de Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City. O filme é um terror para dar início a mesma história dos games.

“Esse filme não tem nada a ver com a franquia anterior. Isso é sobre retornar para os games e criar mais uma história de terror do que de ficção científica dos anteriores. Eu me inspirei no remake do segundo game e tentei recriar a mesma atmosfera. Foi cinematográfico”, contou o cineasta.

A trama é focada na Mansão Spencer, escondida nas florestas de Raccoon City. Dela sai o vírus que destrói a cidade e que é testado na jovem Lisa Trevor, filha do arquiteto da mansão.

A menina é transformada em um monstro e começa a fazer vítimas para tentar recuperar o rosto da mãe, para ficar com ela. Lisa se torna um obstáculo para os agentes da STARS, que são enviados para a mansão Spencer.

O local é “super assustador” no novo filme de Resident Evil.

O reboot de Resident Evil conta com Kaya Scodelario como Claire Redfield, Robbie Amell como Chris Redfield, Hannah John-Kamen como Jill Valentine, Avan Jogia como Leon S. Kennedy e Tom Hopper como Albert Wesker. O filme também estrela Neal McDonough como William Birkin.

Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City está em cartaz nos cinemas.