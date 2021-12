Reunião de Harry Potter ganha trailer com Daniel Radcliffe e Emma Watson

Harry Potter vai ganhar o especial de 20 anos, que trará a reunião de diversos astros da franquia, incluindo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. O trailer do lançamento foi divulgado pelo HBO Max.

A prévia mostra os atores da saga do bruxinho falando sobre a experiência deles com a saga, contemplando, inclusive os últimos anos.

Além disso, curiosidades da franquia serão revelados, sobre como Ralph Fiennes foi convencido a interpretar Voldemort.

“Compartilhando memórias antigas. E criando novas. Venha celebrar a magia com a Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta A Hogwarts. Estreia no Ano Novo, só na HBO Max”, diz a descrição do trailer.

Esse é mais um especial de reunião de franquia no HBO Max, que também já lançou o de Friends e de Um Maluco no Pedaço.

Veja o trailer, abaixo.

Como vai funcionar a reunião de 20 anos de Harry Potter

A reunião especial, que deve funcionar aos moldes do reencontro de Friends, ganhou o nome de Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts. Além disso, tem estreia marcada para o Ano Novo no streaming.

Esse evento vai contar com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos, como visto na imagem.

Outros nomes revelados são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

J.K. Rowling, autora dos livros, não deve participar. A criadora deve ser relembrada em imagens de arquivo, por conta de comentários transfóbicos feitos por ela.

Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts chega em 1º de janeiro de 2022 no HBO Max.