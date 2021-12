Revelado o que cena pós-créditos de Homem-Aranha 3 pode mostrar

A cena pós-créditos de Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa pode ter um novo formato. Como revelado por portais internacionais, o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) pode estar no fim do filme da Sony e Marvel.

Nas redes sociais, influenciadores e jornalistas que cobrem o MCU trouxeram o rumor. A possibilidade é unida ao fato de que o trailer de Doutor Estranho 2 estaria perto de ser lançado.

A questão é que o filme da Marvel, que terá a Feiticeira Escarlate, pode ser diretamente ligado a Homem-Aranha 3. Com isso, quem for ao cinema assistir Sem Volta Para Casa, já pode ver o que esperar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura na cena pós-créditos.

Se essa estratégia for confirmada, esse formato seria também interessante para os fãs da Marvel. Sendo lançado apenas fora dos cinemas, o trailer de Doutor Estranho 2 poderia dar spoilers a quem não conseguir ver logo Homem-Aranha 3.

De qualquer maneira, a Sony e a Marvel ainda não confirmam se o trailer do aguardado filme do MCU estará mesmo como cena pós-créditos de Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa.

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

