Revelado o real motivo para a ausência de J. K. Rowling em reunião de Harry Potter

Foi revelado o verdadeiro motivo para a ausência de J. K. Rowling no especial de reunião do elenco de Harry Potter. Parece que a autora simplesmente não estava interessada.

De acordo com a Entertainment Weekly, a ausência de J. K. Rowling foi uma decisão tomada por sua equipe que não teve nada a ver com as controvérsias em torno de sua postura sobre questões trans.

O relatório indica que, apesar do convite para participar, a equipe de J. K. Rowling determinou que não seria realmente necessário, então a autora só aparecerá em partes que foram gravadas há alguns anos.

Motivo ainda não tinha sido esclarecido

Quando foi anunciado que J. K. Rowling não estaria no especial para interagir com o elenco, o motivo de sua ausência não havia sido fornecido.

Isso levou à especulação dos fãs de que sua ausência era devido à controvérsia em torno das muitas declarações polêmicas da autora sobre a comunidade trans, pelas quais ela recebeu críticas de fãs e estrelas da franquia Harry Potter.

No entanto, agora está esclarecido este não é o caso, embora as polêmicas em torno da criadora de Harry Potter continuem.

J. K. Rowling retorna como escritora de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Nesse longa-metragem, ela contou com a ajuda no roteiro de Steve Kloves, responsável pela adaptação da saga de Harry Potter para o cinema.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore terá o retorno de atores como Eddie Redmayne e Jude Law. Uma novidade é Mads Mikkelsen, que chega para substituir Johnny Depp como Gellert Grindelwald.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore chega aos cinemas em 15 de abril de 2022.

Já o especial de reunião do elenco de Harry Potter será lançado na HBO Max no dia 1 de janeiro.