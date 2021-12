Revelado quantas cenas pós-créditos Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City tem

Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City é baseado em uma franquia com muitas histórias no game, o que o título parece querer repetir no cinema. Com isso, o filme tem uma cena pós-créditos.

Aqui não daremos spoilers sobre ela. Esse momento aparece após os créditos iniciais. Depois disso, os fãs de Resident Evil não precisam se preocupar mais.

Como se sabe, o novo filme tenta ser mais fiel aos games. Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, inclusive, não tem qualquer ligação com os outros longas da franquia, lançados antes.

Sobre a cena, é importante que os fãs a vejam. O momento pode preparar uma sequência, caso o estúdio confirme uma nova produção.

O diretor Johannes Roberts explicou para o IGN a proposta de Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City. O filme é um terror para dar início a mesma história dos games.

“Esse filme não tem nada a ver com a franquia anterior. Isso é sobre retornar para os games e criar mais uma história de terror do que de ficção científica dos anteriores. Eu me inspirei no remake do segundo game e tentei recriar a mesma atmosfera. Foi cinematográfico”, contou o cineasta.

A trama é focada na Mansão Spencer, escondida nas florestas de Raccoon City. Dela sai o vírus que destrói a cidade e que é testado na jovem Lisa Trevor, filha do arquiteto da mansão.

A menina é transformada em um monstro e começa a fazer vítimas para tentar recuperar o rosto da mãe, para ficar com ela. Lisa se torna um obstáculo para os agentes da STARS, que são enviados para a mansão Spencer.

O local é “super assustador” no novo filme de Resident Evil.

O reboot de Resident Evil conta com Kaya Scodelario como Claire Redfield, Robbie Amell como Chris Redfield, Hannah John-Kamen como Jill Valentine, Avan Jogia como Leon S. Kennedy e Tom Hopper como Albert Wesker. O filme também estrela Neal McDonough como William Birkin.

Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City está em cartaz nos cinemas.