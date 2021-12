Revelado quanto Keanu Reeves recebeu por Matrix 4

Um relatório da Variety revelou quanto Keanu Reeves recebeu para retornar como Neo em Matrix Resurrections (Matrix 4).

O ator recebeu cerca de US$ 13 milhões pelo trabalho, sem mencionar que deve ficar com uma pequena parte da arrecadação do longa-metragem nas bilheterias.

Certamente é um ótimo salário para um ator de Hollywood. No entanto, não é um aumento tão grande em relação ao longa-metragem original, já que naquela época Keanu Reeves também lucrou algo em torno disso.

Mais sobre Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.