Risada de Keanu Reeves em divulgação de Matrix viraliza e gera memes

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e restante do elenco de Matrix Resurrections (Matrix 4) continuam a promover o novo filme de Lana Wachowski. Em recente entrevista, o astro foi perguntado sobre NFTs e o conceito de escassez digital e caiu na risada.

Reeves obviamente considera a ideia ridícula e deixou isso bem claro na conversa com Alex Heath do The Verge, que pareceu defender o conceito de NFTs.

“Vocês viram o NFT de Matrix que fizeram para Resurrections há alguns dias?”, perguntou Heath. “Foram lançados 100 mil deles e o site quebrou em algumas horas, porque haviam 300 mil pessoas na fila tentando comprar os NFTs”.

Heath continuou: “Quando você pensa no conceito de escassez digital e coisas que não podem ser copiadas”, nesse momento Keanu Reeves interrompeu o entrevistador, “coisas que são facilmente reproduzidas”, disse o astro de Matrix 4, que caiu na risada pouco após.

Nas redes, muitos fãs estão compartilhando a risada hilária de Keanu Reeves e muitos também consideram a ideia de NFTs ridícula.

Veja a risada que viralizou e algumas reações, abaixo.

Mais sobre Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.