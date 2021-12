Robert Pattinson admite ter planejado futuro como Batman

Ainda não há qualquer informação sobre continuações de The Batman, além das séries derivadas do filme com Robert Pattinson. Apesar disso, o ator já tem planos para o futuro como o herói da DC.

O produtor Dylan Clark e o próprio Pattinson conversaram com a revista Empire sobre o aguardado longa-metragem. O filme é concebido como individual, mas quem sabe sequências podem acontecer.

Continua depois da publicidade

“Como o primeiro filme isolado do Batman em dez anos, a esperança é que possamos estabelecer uma base sobre a qual você possa construir histórias”, disse Dylan Clark

Por enquanto já foi confirmada uma série focada na delegacia de Gotham e outra que pode envolver o Pinguim de Colin Farrell.

Pattinson, contudo, admitiu ter pensado no futuro dele como Bruce Wayne.

“Eu meio que fiz um mapa de para qual caminho o psicológico de Bruce cresceria ao longo de dois outros filmes”, disse o ator de The Batman. “Eu amaria fazer isso”.

O diretor, Matt Reeves ainda compartilhou um pôster animado do filme, com a silhueta do Batman formando um ponto de interrogação.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.