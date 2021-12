Robert Pattinson ganhou os dois papéis que disputou com Henry Cavill

O papel de Cedric em Harry Potter e o Cálice de Fogo envolveu grandes nomes de Hollywood. Robert Pattinson ficou com o trabalho, concorrendo com Henry Cavill. Mas, essa não foi a única disputa dos dois.

Atualmente, os dois atores possuem uma semelhança clara. As estrelas interpretam grandes heróis da DC no cinema.

Robert Pattinson é o novo Batman da editora, enquanto Henry Cavill esteve no papel de Superman. Na época, os dois ainda desconhecidos, tentaram o papel em Harry Potter, que se mostrou útil para o vencedor.

Esse seria apenas o primeiro “encontro” deles nessa condição.

Com Harry Potter, Robert Pattinson apareceu depois em Crepúsculo. Curiosamente, Henry Cavill era o favorito de Stephenie Meyer para o papel de Edward, mas a produção, novamente, escolheu o outro ator.

A disputa, até onde se sabe, parou por aí. Após perder os trabalhos, Henry Cavill conseguiu ser o Superman. Agora, o astro é amado como Geralt, de The Witcher, que retorna com a segunda temporada na Netflix.

Henry Cavill retorna em The Witcher na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.