Robert Pattinson tem mudança de outro mundo em novo Batman

The Batman se aproxima e Zoë Kravitz, que interpreta a Mulher-Gato no filme da DC, disse que a transformação de Robert Pattinson “é de outro mundo”.

A atriz não pôde falar muito sobre o filme, mas à Variety ela disse que o trabalho do ator no vindouro longa-metragem é “incrível”.

“Rob é perfeito para o papel. Ele estava incrível. A transformação dele é de outro mundo”, disse Kravitz.

“Matt Reeves tem muito coração e ele se importa muito com esses personagens. Estou muito empolgada por ele e pelo fato dele poder tirar férias, porque ele merece. Espero que os fãs amem, porque nos dedicamos muito”, acrescentou a atriz, falando sobre o diretor de The Batman.

The Batman chega no cinema em 2022

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.