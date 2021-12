Robô Ameca assusta web e fãs chamam por Will Smith

Ameca é o novo robô da Engineered Arts, companhia do Reino Unido dedicada à produção de robôs humanoides, entre outras tecnologias avançadas. O robô rapidamente chamou atenção por sua semelhança com os seres humanos, o que também espantou alguns internautas, que comparam a tecnologia com Eu, Robô, de Will Smith.

Os movimentos, expressões faciais, agilidade e outros detalhes do robô Ameca são realmente muito impressionantes pelo realismo. Elaborado como o robô humanoide mais avançado do mundo, Ameca pode ser importante no desenvolvimento de futuras tecnologias robóticas.

O conceito foi comparado com Eu, Robô, popular ficção científica de Will Smith. Confira abaixo algumas reações de internautas no Twitter.

Mais sobre Eu, Robô

Eu, Robô é um filme de ficção científica com Will Smith que teve lançamento nos cinemas em 2004.

Na trama, em 2035, robôs altamente inteligentes ocuparam cargos de serviço público em todo o mundo distópico, operando sob três regras para manter os seres humanos seguros.

Um detetive investiga o suposto suicídio do fundador de uma empresa de tecnologia e acredita que um robô semelhante a um humano o assassinou.

No Brasil, Eu, Robô está disponível pelo Star+.