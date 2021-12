Saga Harry Potter se distancia de J.K Rowling após comentários transfóbicos

Não é de hoje que J.K. Rowling faz comentários transfóbicos no Twitter. Em razão disso, a Warner parece estar querendo criar distância da autora de Harry Potter.

Diversas vezes a criadora da saga, que continua com Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), publicou mensagem ofensivas com transfobia velada ou evidente, chegando até a promover uma loja com produtos abertamente preconceituosos.

O mais recente tuite com esse tipo de conteúdo trouxe a mensagem: “Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O indivíduo que te estuprou é uma mulher”.

A autora já foi criticada inúmeras vezes ao longo dos anos por conta disso e há quem tenha deixado de consumir produtos relacionados à ela, tenham sido, ou não, fãs de Harry Potter.

Não por acaso, a Warner Bros. parece estar querendo fazer o público esquecer que ela continua envolvida com a franquia (e lucrando com ela).

Veja o tuite de Rowling, abaixo.

Distância da autora de Harry Potter

O mais recente exemplo da tentativa do estúdio em criar distância de J.K. Rowling é o trailer de Animais Fantásticos 3, que em momento algum mostra o nome dela.

Vale apontar que J.K. Rowling é roteirista e produtora de Animais Fantásticos 3, portanto a distância é apenas “para inglês ver”. Ela continua muito envolvida com a saga.

Além disso, Rowling não vai aparecer na reunião de Harry Potter no HBO Max. O especial será lançado em 1 de janeiro de 2022 na plataforma de streaming, com participação de diversos astros dos filmes, mas sem a autora.

Vamos ver como a franquia vai continuar daqui para a frente e se a Warner vai ao menos mantê-la longe dos roteiros dos vindouros filmes da saga.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore estreia em 15 de abril de 2022. Já os filmes de Harry Potter estão no HBO Max.