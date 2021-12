Sandra Bullock surpreende fãs com visual em filme da Netflix

Imperdoável, o novo filme de Sandra Bullock, já está no catálogo brasileiro da Netflix. No drama, a estrela troca seu visual glamouroso por uma aparência sofrida, e aparece sem maquiagem na pele de uma ex-detenta. Com grande elenco e trama repleta de mistérios, o longa tem tudo para conquistar fãs na plataforma.

Atualmente com 57 anos, Sandra Bullock interpreta em Imperdoável uma mulher condenada a 20 anos de prisão por um crime terrível. É definitivamente um papel ousado para a atriz há muito conhecida como a “Namoradinha da América”.

“O crime que ela cometeu afetou muita gente, e por isso, sua libertação é carregada de ódio, amargura e tristeza”, comenta Sandra Bullock sobre sua personagem em uma entrevista ao site Entertainment Weekly.

Baseado em uma minissérie britânica, Imperdoável contou com exibições exclusivas em cinemas dos Estados Unidos antes de chegar ao catálogo da plataforma – no qual já está disponível.

A transformação de Sandra Bullock em Imperdoável

Em Imperdoável, Sandra Bullock interpreta Ruth Slater, uma detenta que sai da cadeia após cumprir uma pena de 20 anos – e é obrigada a se acostumar com um mundo novo e lidar com as reações de pessoas afetadas por seus crimes.

“Ela quer encontrar aquela pessoa, a única família que ela tinha quando foi presa. E você, como espectador, se pergunta: ‘Por que ela não desiste? Essa pessoa foi traumatizada por suas ações, desista!’”, explicou a atriz.

Um dos principais mistérios do filme envolve o crime de Ruth, que só tem todos os detalhes revelados no final do longa.

“Descobrir o que ela fez e suas motivações é o grande mistério do filme. Esse mistério se desenvolve dentro de um intenso e complexo drama pessoal”, comenta Bullock.

Sandra Bullock não é a única estrela do elenco de Imperdoável, que conta também com Viola Davis (How to Get Away With Murder), Jon Bernthal (O Justiceiro) e Vincent D’Onofrio (Demolidor).

No papo com o Entertainment Weekly, a atriz também falou sobre o peso emocional de interpretar uma personagem tão complexa.

“Eu fiquei realmente assustada. Era como atuar em um filme mudo para a minha personagem. Sempre pensava: ‘Se eu falhar em demonstrar as emoções da personagem, nós perdemos a narrativa’. Mas quando você atua com esses tremendos seres humanos, só pode agradecer pela oportunidade”, afirmou Bullock

O filme mais recente da estrela também foi lançado pela Netflix. Bird Box é até hoje um dos maiores sucessos da plataforma, e na época, se tornou o filme mais assistido da história da Netflix – com 45 milhões de streams na primeira semana de lançamento.

Agora é esperar que Imperdoável traga o mesmo sucesso para a atriz – embora conte com uma trama bem mais complexa e sensível.

Imperdoável, com Sandra Bullock e Viola Davis, já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer legendado.