Segredos nas Paredes: Final do filme de terror da Netflix é explicado

O filme tailandês Segredos nas Paredes conseguiu conquistar muitos fãs na Netflix com sua trama assustadora e grandes reviravoltas. Porém, o final do longa deixou uma boa parte dos espectadores confusos. Afinal de contas, o buraco na parede é verdadeiro? E o que acontece com os irmãos Pim e Putt? Explicamos a resposta dessa e outras questões abaixo; confira.

Segredos nas Paredes – lançado com o título original de The Whole Truth (Toda a Verdade), é uma produção tailandesa com direção de Wisit Sasanatieng e roteiro de Abhishek J. Bajaj.

“Dois irmãos descobrem um buraco misterioso na parede da casa dos avós, e acontecimentos assustadores passam a revelar segredos sobre a família”, afirma a sinopse oficial de Segredos nas Paredes, divulgada pela Netflix.

Um dos grandes mistérios do longa é o envolvimento dos avós de Pim e Putt com o estranho buraco na parede, afinal de contas, eles não enxergam a lacuna – ou simplesmente fingem não enxergar.

O final explicado de Segredos nas Paredes na Netflix

De acordo com o site Ready Steady Cut, a reta final de Segredos nas Paredes começa quando Mia, a mãe de Pim e Putt, sai do coma e escapa do hospital – chocada ao saber que os filhos estão com os avós.

Enquanto isso, a avó parece finalmente sair do estupor da demência, afirmando aos netos que consegue enxergar o buraco na parede há pelo menos 15 anos.

A avó explica que as visões dos irmãos são verdadeiras – há 15 anos atrás, o pai deles estava cuidando da irmã secreta Pinya quando ela morreu ao beber acidentalmente veneno de rato, tudo isso enquanto dormia alcoolizado.

No entanto, essa explicação não se prova real. Quando Mia retorna à casa, os verdadeiros acontecimentos são expostos: a avó foi a responsável pela morte de Pinya.

Sem poder mais esconder a verdade, a avó explica que envenenou Pinya para se livrar das deformidades em sua família, e dá a entender que o pai de Pim e Putt se matou ao descobrir a verdade.

Mia, após descobrir a sinistra verdade, leva os filhos de volta para a casa e diz aos avós que nunca quer vê-los novamente.

É aí que uma das principais subtramas do longa é resolvida. O avô, que passa o filme inteiro frustrado ao acreditar que o filho de um homem poderoso havia causado o acidente que colocou Mia em coma, resolve fazer justiça com as próprias mãos e mata Chaiyut.

Porém, após olhar para a verdade dentro do buraco, o avô descobre que Chaiyut não foi o culpado, ou seja, precisa levar o resto da vida com a culpa de ter matado um homem inocente.

No meio da noite, a avó escuta barulhos de arranhões vindos de dentro do buraco, e perde a cabeça mais uma vez. O avô acorda, e ao olhar para a esposa, enxerga nela o rosto de Chaiyut.

Culpado, ele atira na esposa, e ao perceber o que fez, vira a arma contra a própria cabeça e comete suicídio.

Mas a maior reviravolta de Segredos nas Paredes acontece na última cena: o filme revela que foi Mia quem matou o pai de Pim e Putt, acreditando que Krit era o responsável pela morte de Pinya.

Segredos nas Paredes está disponível na Netflix.