Sem Volta Para Casa abre a porta para o vilão mais brutal do Homem-Aranha

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) cria o cenário perfeito para chegada do vilão mais brutal de Peter Parker. Esse personagem simplesmente tem como objetivo matar todas versões do herói, o que poderia ser uma boa justificativa para um novo encontro dos Aranhas na Marvel e Sony.

O vilão não entra na categoria de clássicos do Homem-Aranha. Mas, com certeza, é o mais perigoso. Esse personagem é Morlun, conhecido simplesmente como o matador de Homens-Aranha do Multiverso.

O novo filme da Marvel e Sony basicamente introduz essa possibilidade no MCU. Tom Holland recebe na própria Terra as versões de Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Criado em 2001, Morlun teve como missão caçar todas versões do personagem pelo multiverso. Um dos poderes dele, assim, é justamente conseguir se movimentar por essa realidade diferente.

O vilão faz parte dos Herdeiros, grupo que se alimenta com a vida dos outros. No caso de Morlun, a fonte dele são os personagens que compartilham características de animais e humanos.

Até por isso, esse sinistro vilão também persegue na Marvel personagens como o Pantera Negra. Para Morlun ficar vivo, ele precisa estar se alimentando desses seres, o que também dá poderes como super força para ele.

Como Morlun pode aparecer após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Para Morlun aparecer é muito simples. Só o fato da confirmação do multiverso já é o suficiente para colocar o vilão dentro do MCU, a partir do acordo de Marvel e Sony.

Como citado antes, o personagem poderia ser uma boa desculpa para uma reunião depois de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Além disso, daria a chance de trazer um gênero sombrio, misturado com o suspense, sobre versões do multiverso que começam a ser assassinadas.

Agora, resta saber se há interesse dos estúdios de usar esse personagem. Vale lembrar que a Sony também tem Homem-Aranha no Aranhaverso, animação que poderia facilmente contar com esse vilão.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

