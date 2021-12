Sequência de animação do Homem-Aranha ganha teaser e grande novidade

A sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso ganhou um primeiro teaser e uma importante novidade na CCXP Worlds. Foi anunciado que a animação será dividida em duas partes.

O título é Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, o que já vinha sendo especulado. A notícia da divisão em duas partes é boa para os fãs porque significa que um terceiro longa-metragem também já está em desenvolvimento.

Confira abaixo o primeiro teaser de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

Mais sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é produzida pela Sony Pictures Animation.

A direção é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller.

Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson e Hailee Steinfeld.

Por enquanto, os detalhes do enredo de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso são escassos. No entanto, sabe-se que a trama deve envolver o Homem-Aranha 2099, com voz de Oscar Isaac.

Essa versão do Homem-Aranha já tinha aparecido na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso. Portanto, não é bem uma surpresa que esteja de volta.

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso teve lançamento em 2018. Foi aclamada pela crítica e pelo público, chegando a levar o Oscar de Melhor Animação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia nos cinemas em 6 de outubro de 2022.