Sinopse alemã entrega detalhe importante do Batman de Robert Pattinson

Uma sinopse alemã de The Batman entregou uma informação importante do Bruce Wayne de Robert Pattinson. Nesse filme da DC, o herói é amigo de infância de Selina Kyle, a Mulher-Gato.

Ao que parece, The Batman vai seguir linha parecida com a série Gotham nessa relação. No seriado, Bruce Wayne e Selina Kyle se conectam desde a infância.

A sinopse adianta que a “aparição da amiga de infância Selina Kyle vai criar uma confusão sentimental no raivoso justiceiro”.

Esse detalhe ainda reforça uma outra tese dos fãs da DC. Selina Kyle pode ser filha do mafioso Carmine Falcone.

The Batman parece ser inspirado na HQ O Longo Dia das Bruxas, em que a Mulher-Gato e o criminoso tem essa relação. Por enquanto, a produção do longa estrelado por Robert Pattinson não confirma.

The Batman vai ser lançado no cinema

The Batman estreia em 4 de março de 2022.