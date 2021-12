Substituto de Johnny Depp aparece em vídeo de Animais Fantásticos 3

A Warner Bros Pictures divulgou um vídeo comemorando a saga Harry Potter. Nele há um curto teaser de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3).

A publicação nas redes sociais do estúdio promete um trailer completo na segunda-feira (13), mas já podemos ver algumas novidades do vindouro filme.

Dentre essas está a primeira aparição de Mads Mikkelsen como Grindelwald, assumindo o papel de Johnny Depp, que interpretou o personagem no fim do primeiro Animais Fantásticos e na continuação.

A prévia não revela muito sobre a trama do filme, mas dá a entender que o mundo mágico continua em caos após os eventos do segundo longa-metragem com Newt Scamander.

Veja o vídeo de Harry Potter e Animais Fantásticos 3, abaixo.

Seja em uma página, palco ou tela de cinema, tudo faz parte de um mundo mágico. Continue a aventura com o novo trailer de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore na segunda-feira. #AnimaisFantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Nos cinemas em 2022. ⚡ pic.twitter.com/yOBbUOutFg — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) December 10, 2021

Animais Fantásticos 3 tem previsão de estreia para 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander. Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Ainda não há detalhes sobre a história. Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steve Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro. Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.