Sucesso mundial da Netflix, filme de Schwarzenegger está no HBO Max no Brasil

O Sexto Dia consegue, após mais de 20 anos, ser um sucesso. O filme com Arnold Schwarzenegger, que está no HBO Max no Brasil, está entre os mais assistidos da Netflix ao redor do mundo.

O Flix Patrol mostra que a ficção científica ocupa a 24ª colocação dos mais vistos da Netflix ao redor do mundo no começo de dezembro de 2021. Esse é mais um caso de longas massacrados que se tornam adorados no streaming.

O filme com o astro de O Exterminador do Futuro chegou originalmente em 2000. Na época, com orçamento de US$ 100 milhões, conseguiu apenas US$ 85 milhões, deixando um prejuízo.

Além disso, a impressão da crítica não foi a melhor. O longa estrelado por Schwarzenegger teve apenas 40% de aprovação da crítica e 32% por parte do público.

Os especialistas acham a premissa intrigante, mas a execução não foi a melhor.

Mais sobre O Sexto Dia, com Arnold Schwarzenegger

O Sexto Dia aborda um dos temas mais curiosos da ciência. O filme se passa em um futuro em que a clonagem existe, mas se torna ilegal.

Arnold Schwarzenegger aparece no papel de Adam Gibson. Um pai de família, ele se vê em problemas quando volta para casa um dia e descobre que foi substituído por um clone.

Gibson é tirado da família e mergulha em um mundo sinistro. O personagem de Arnold Schwarzenegger precisa agora se salvar de assassinos que querem matá-lo e descobrir quem está por trás disso.

O elenco tem ainda Sarah Wynter, Tony Goldwyn, Michael Rapaport, Michael Rooker e Terry Crews. A direção, enquanto isso, fica com Roger Spottiswoode.

Como citado, O Sexto Dia, que está fazendo sucesso na Netflix ao redor do mundo, está no HBO Max no Brasil.