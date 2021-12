Teaser de O Massacre da Serra Elétrica da Netflix coloca Leatherface contra hipsters

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface apresentará um novo tipo de presa para Leatherface e sua família canibal: hipsters! Na CCXP Worlds, o terror teve um primeiro teaser divulgado pela Netflix.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface serve como um “reboot leve” para a franquia, desconsiderando todos os outros capítulos, exceto o primeiro.

Portanto, o novo longa-metragem é considerado uma sequência apenas do original, que teve lançamento em 1974.

Esse tipo de “reboot leve” está se tornando muito popular em Hollywood, especialmente entre as franquias de terror. Halloween, por exemplo, passou pela mesma coisa.

Confira abaixo o teaser de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

Mais sobre O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface estreia em 18 de fevereiro de 2022, na Netflix.