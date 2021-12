Terrível filme de ação consegue conquistar público na Netflix

Triplo X, com Vin Diesel, fez um grande sucesso. Mas, ao tentar repetir a fórmula, a sequência, sem o astro, não teve a mesma sorte. Na Netflix, porém, isso é bem diferente.

Triplo X 2: Estado de Emergência é um sucesso internacional da plataforma de streaming. No começo de dezembro, 14 países registraram o longa no Top 10 de filmes mais assistidos.

Na posição mundial, o filme fica apenas na 74ª posição. Mas, a posição em 14 países e estar no top 100 do momento na Netflix já é uma surpresa.

Sem Vin Diesel, Triplo X 2 traz Ice Cube como protagonista. Além disso, conta também com Samuel L. Jackson e Willem Dafoe.

Mas, nem os grandes nomes de Hollywood conseguiram salvar o filme de ação na época, que ganha nova vida na Netflix.

Filme detonado antes de chegar na Netflix

Quando foi lançado, em 2005, Triplo X 2 foi detonado. A aprovação da crítica no Rotten Tomatoes é de apenas 17%. Com o público, a situação não melhora muito, chegando a 32%.

Além disso, Triplo X 2 não conseguiu nem ser sucesso de bilheteria. Com o orçamento de mais de US$ 100 milhões, o longa só arrecadou cerca de US$ 70 milhões.

Para os críticos e fãs, a história de Triplo X 2: Estado de Emergência não é muito convincente.

Na trama, o oficial Augustus Gibbons é selecionado para derrubar um esquema. Os vilões querem simplesmente acabar com o atual governo. Pela sinopse, os fãs também têm ideia de ser algo genérico.

Mesmo assim, agora, o filme parece divertir os assinantes da Netflix.

Triplo X 2: Estado de Emergência está disponível na Netflix do Brasil.

Lembrando que o título não é original do serviço, assim pode deixar o catálogo no futuro.