The Batman: Fãs garantem ter visto o Coringa em novo trailer

A estreia de The Batman, com Robert Pattinson, aproxima-se. Em novo trailer lançado pela Warner Bros no Japão, fãs acreditam terem visto o Coringa.

Em um dos trechos da prévia vemos um jornal com Bruce Wayne e nele podemos ver o pedaço do rosto de alguém com um grande sorriso.

Alguns ainda compararam o sorriso ao de Barry Keoghan, cujo papel no filme ainda não foi revelado. De fato, são bem similares.

Dito isso, não há qualquer confirmação oficial de que o Coringa vai aparecer no filme da DC. Por enquanto sabemos apenas que o Charada e o Pinguim estão em The Batman, além da Mulher-Gato.

É possível, no entanto, que a Warner esteja guardando essa surpresa para o filme com Robert Pattinson. Veja as imagens, abaixo.

The Batman chega no cinema em 2022

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.