The Batman: Nova Mulher-Gato tem traço brasileiro na DC

A Mulher-Gato de Zoe Kravitz tem um traço brasileiro em The Batman, estrelado por Robert Pattinson. Selina Kyle usa a capoeira nos movimentos dela no novo filme da DC.

A revelação foi feita pela atriz para Empire. Zoe Kravitz contou como foi o processo criativo para o estilo de luta da anti-heroína.

O desenvolvimento foi feito ao lado do dublê Rob Alonzo. Além da capoeira, os artistas ainda observaram lutas de gatos e leões para composição da personagem.

“Nós vimos lutas de gatos e leões e conversamos sobre o que acontece quando você tem o meu tamanho e o Batman é bem mais forte do que eu. Qual é a minha habilidade? Ser rápida. Então fizemos um trabalho de chão interessante, incorporando diferentes artes marciais, capoeira e um movimento ou dança de estilo felino”, contou a atriz.

A ligação de Zoe Kravitz com o Brasil é um pouco mais profunda. O pai dela, o cantor Lenny Kravitz, tem uma fazenda no Rio de Janeiro.

The Batman vai ser lançado no cinema

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.