The Batman pode ter mudança na origem de Bruce Wayne

Alguns fãs acreditam que o novo trailer de The Batman indicou que, neste novo universo, Bruce Wayne foi adotado por Thomas e Martha, em vez de ser filho biológico deles, o que seria uma mudança em relação à história original do personagem.

Graças a uma tensa conversa entre Bruce e Alfred, alguns fãs acreditam que o enredo de The Batman revelará que o super-herói bilionário foi adotado.

“À primeira vista, parece que eles estão conversando sobre Thomas Wayne sendo corrupto, e Alfred estaria se referindo à maneira como ele foi criado, não a quem seu pai era secretamente”, escreveu um usuário do Reddit (via Cheat Sheet).

“No entanto, com a Mansão Wayne aparentemente sendo um orfanato e os Wayne supostamente vivendo em um apartamento sofisticado, não posso deixar de me perguntar se Bruce é do orfanato.”

“Parece que existe um grande spoiler neste trailer”, sugeriu outro internauta.

“Pelo visto, Bruce é adotado, considerando o que Alfred menciona.”

Bruce foi adotado por Thomas e Martha nesse novo universo?

Mas outros fãs acreditam que esse não é o caso.

“Acho que os Wayne eram corruptos e Alfred mentia para Bruce sobre seus pais”, escreveu outra pessoa.

“Não vejo razão para Bruce ser adotado nessa história.”

“Não há como saber o que ele quis dizer”, acrescentou outro fã.

“Ele poderia estar se referindo a como Bruce está passando muito tempo como Batman e precisa passar mais tempo sendo Bruce.”

The Batman, com Robert Pattinson como Bruce Wayne, chega aos cinemas em 4 de março de 2022.