The Batman tem duas versões – com uma importante diferença

O Hollywood Reporter revelou (via Comic Book) que a Warner Bros. esteve testando duas versões de The Batman. Existe uma importante diferença entre essas duas versões: uma apresenta “um certo ator”, enquanto a outra, não.

O relatório do site também divulgou que uma última exibição teste aconteceu recentemente, e que o estúdio agora já decidiu qual versão será a definitiva.

Embora não exista confirmação por parte do site, esse “certo ator” pode ser Barry Keoghan, de Eternos.

Recentes rumores indicaram que haverá uma grande reviravolta sobre seu papel em The Batman.

Uma versão pode ter novo Coringa – a outra, não

Quando Barry Keoghan foi anunciado no elenco, foi indicado que ele interpretaria o policial Stanley Merkel, um parceiro do Comissário Gordon, que também apareceu na animação de Batman: Ano Um.

Desde então, as especulações giraram sobre se Keoghan interpretando Merkel poderia ou não ser uma pista falsa, e ele poderia na verdade estar retratando uma nova versão do Coringa.

Por enquanto, isto permanece como um rumor.

No entanto, as novas informações certamente aumentarão as especulações.

The Batman terá Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, Colin Farrell como Pinguim, Paul Dano como o Charada, Zoë Kravitz como Mulher-Gato, John Turturro como Carmine Falcone, Peter Sarsgaard como Gil Colson, Jayme Lawson como Bella Real e Andy Serkis como Alfred Pennyworth.

The Batman está previsto para ser lançado em 4 de março de 2022.