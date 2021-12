The Batman tem inspiração em clássico de Stephen King

The Batman, com Robert Pattinson, promete trazer uma versão bem ameaçadora do herói da DC. Um dos aspectos do filme foi inspirado em Christine, clássico de Stephen King.

O diretor Matt Reeves (via Bloody Disgusting) revelou ter inspirado o batmóvel no clássico livro, que também foi adaptado para os cinemas previamente em Christine, o Carro Assassino, de 1983.

“Ele tem que aparecer das sombras para intimidar, então pensei nisso quase como a Christine de Stephen King. Gostei da ideia do próprio carro como uma figura de terror, com uma aparência animalesca para realmente assustar as pessoas que Batman está perseguindo”.

Publicado em 1983, Christine conta a história do adolescente Arnie Cunningham. Sem que ele soubesse, sua amada Plymouth Fury 1958, chamada Christine, foi possuída por forças sobrenaturais sinistras e ela trouxe uma aura do mal para a vida de Arnie.

John Carpenter dirigiu uma adaptação do livro no mesmo ano de sua publicação, e desde então se tornou um clássico cult.

Novo Batman está chegando

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.