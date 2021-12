The Flash: Ben Affleck indica que não terá cena com Michael Keaton

The Flash apresentará duas versões do Batman. Mas parece que elas não chegam a se encontrar, pelo que Ben Affleck deu a entender.

Em uma entrevista no Jimmy Kimmel Live, o astro mencionou brevemente que não viu Michael Keaton no set. Ou seja, eles não chegaram a trabalhar juntos em uma cena.

É claro que, do jeito que as grandes produções são gravadas hoje em dia, ainda é possível que Ben Affleck e Michael Keaton sejam inseridos em uma mesma cena de alguma maneira. No entanto, pelo que sabemos até agora, é mais provável que eles não apareçam juntos em The Flash.

Em sua volta como Batman depois de 30 anos, Michael Keaton terá um importante papel em The Flash, acompanhando o protagonista, interpretado por Ezra Miller, durante quase toda a sua jornada. Já a aparição de Ben Affleck é descrita como uma “participação especial”.

DCEU pode ter “reboot leve” em The Flash

De acordo com o Hashtag Show, o DCEU realmente passará por um “reboot leve” em The Flash, estrelado por Ezra Miller. Algo parecido aconteceu na franquia dos X-Men da Fox.

Um “reboot leve” acontece quando uma base é mantida, mas alguns detalhes passam a ser reformulados. Em teoria, isto deve servir para tornar o universo compartilhado um pouco mais organizado.

Na saga dos mutantes da Fox, o “reboot leve” veio em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, que trouxe uma nova linha a ser seguida pela franquia. Ironicamente, no entanto, algumas coisas permaneceram bastante incoerentes nessa segunda fase.

Com The Flash lidando com dimensões paralelas e viagens no tempo, realmente é uma boa oportunidade para retrabalhar algumas coisas, dando uma nova cara para o DCEU. Como isto irá acontecer exatamente, no entanto, ainda precisa ser visto.

Acredita-se que, com essa reformulação, Michael Keaton assumirá o manto de Batman principal do DCEU. Quando seu retorno em The Flash foi anunciado, sites relataram que o ator havia assinado contrato para aparecer em várias novas produções da DC.

Michael Keaton interpretou Bruce Wayne em Batman e Batman: O Retorno, que tiveram direção de Tim Burton. Inicialmente criticado pelos fãs, o ator entregou uma elogiada abordagem sobre o personagem, ajudando a mudar a imagem do super-herói para boa parte do público.

Acontece que o ator está com 70 anos de idade, então claramente há algumas limitações para ele no papel atualmente.

Alguns especulam que, com Michael Keaton interpretando um Bruce Wayne cansado e bem mais velho, é possível que a Warner Bros. realize uma adaptação de Batman do Futuro nos próximos anos.

Quem não está envolvido nessas especulações é o Batman de Robert Pattinson, que acontece na Terra-2, um universo alternativo ao DCEU. The Batman mostrará o início de uma nova continuidade da DC, que, pelo menos por enquanto, não é impactada por nada que acontece no DCEU.

The Flash, da DC, estreia nos cinemas em 4 de novembro de 2022.