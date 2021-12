The Rock detona Vin Diesel após pedido de volta em Velozes e Furiosos

A briga verdadeiramente não acabou. Dwayne Johnson, o The Rock, voltou a detonar Vin Diesel após o astro fazer uma publicação pedindo para que o colega voltasse para os filmes principais de Velozes e Furiosos.

O ator de Dom em Velozes e Furiosos fez uma publicação no Instagram para sensibilizar The Rock. Nela, Vin Diesel até mencionou o ator falecido Paul Walker e o legado da franquia.

Para CNN, Dwayne Johnson disse não ter gostado da publicação e chamou de tentativa de manipulação por parte do astro de Velozes e Furiosos.

“O post público do Vin Diesel é um exemplo da manipulação dele. Não gostei que ele tenha mencionado as crianças dele, assim como a morte do Paul Walker. Deixe eles fora disso. Nós tínhamos nos falados sobre isso tudo alguns meses antes e nos entendemos. O meu objetivo, desde sempre, era encerrar a minha jornada na incrível franquia Velozes e Furiosos com gratidão e graça. É uma pena que essa exposição pública tenha deixado as águas mais turvas”, declarou Dwayne Johnson.

Os atores se desentenderam em Velozes e Furiosos 8, depois trocando indiretas públicas. O indicativo é que The Rock não retorne mais aos filmes principais.

“Mesmo assim, tenho confiança no universo Velozes e Furiosos e em sua habilidade de sempre agradar a audiência e desejo de verdade, para os meus ex-colegas de elenco e produção, toda a sorte e todo o sucesso nesse próximo capítulo”, completou o ator.

A publicação de Vin Diesel para The Rock com pedido de Velozes e Furiosos

A publicação foi feita em novembro de 2021. Como os filmes principais terminam em Velozes e Furiosos 11, Vin Diesel quer reunir os grandes astros.

Dwayne Johnson, porém, parece mais focado em seguir a própria história dele. O ator atuou em Hobbs & Shaw, derivado de Velozes e Furiosos, que deve ganhar continuações.

“Meu irmãozinho Dwayne… Chegou a hora. O mundo aguarda pelo final em Velozes 10. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne na minha casa. Não há feriado que passe que eles e você não troquem mensagens. Mas chegou a hora. O legado o aguarda”, escreveu Vin Diesel no Instagram.

A imagem usada é, inclusive, de uma cena entre os dois atores em Velozes e Furiosos.

“Eu disse a você anos atrás que iria cumprir minha promessa a Pablo (Paul Walker). Jurei que chegaríamos e faríamos o melhor Velozes no 10º, que será o final. Digo isso por amor. Mas você tem que vir, não deixe a franquia incompleta, você tem um papel muito importante a cumprir. Hobbs não pode ser tocado por nenhum outro. Espero que você esteja à altura da ocasião e cumpra seu destino”, finalizou Vin Diesel na publicação em questão.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão para 19 de maio de 2023.