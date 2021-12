The Rock tem olhar poderoso em nova imagem como Adão Negro

Adão Negro é uma das grandes apostas da DC em 2022 e a Warner Bros. Pictures Brasil compartilhou a capa da revista Total Film, que mostra Dwayne Johnson, o The Rock, caracterizado com o personagem titular do filme.

A capa não revela muito, apenas podemos ver o rosto do astro, que aparece encapuzado. Nos olhos dele podemos ver uma faísca amarela, que combina com o logo do filme, na parte de cima da imagem.

Adão Negro ganhou uma curta prévia no DC FanDome, mas ainda não teve um trailer propriamente dito divulgado. Dwayne Johnson parece estar empolgado com a produção, que já encerrou as filmagens.

Com o lançamento dessa edição da Total Film, é de se esperar que mais novidades sobre o longa-metragem com The Rock sejam divulgadas.

Veja o tuite da Warner Bros Pictures Brasil, abaixo.

#Repost @therock

・・・

"Você tem razão.

Super-heróis não matam pessoas ruins.

Mas eu mato." ~ ADÃO NEGRO ⚡️



A hierarquia de poder no Universo da DC está mudando.



Estou ansioso para divulgar com você 🌎 a nossa nova capa da @TotalFilm. #Impiedoso#OHomemDePreto pic.twitter.com/G4rhDUlqVY — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) December 3, 2021

Filme do Adão Negro chega nos cinemas

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhasse no reino dos super-heróis depois de mais de uma década sendo vinculado ao projeto de alguma forma ou estilo, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

Nenhum detalhe do enredo de Adão Negro foi revelado ainda, mas parece que o personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022.