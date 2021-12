Título japonês de Sonic 2 vai deixar os fãs pirados

A versão japonesa do título de Sonic 2 – O Filme pode deixar os fãs pirados. O longa-metragem teve seu trailer divulgado recentemente.

No Japão, o título dá destaque para um certo personagem muito querido.

Muitos fãs estão ansiosos pelo longa-metragem por causa de Knuckles. Parece que eles acertaram no design e na personalidade do personagem.

É curioso que tenham acertado com Knuckles logo de primeira, já que, anteriormente, o design inicial de Sonic no primeiro longa havia sido muito criticado.

Foram tantas críticas que o estúdio adiou o lançamento para corrigir o design de Sonic.

A Paramount do Japão aparentemente sabe Knuckles será o grande destaque, já que a versão japonesa do título é, na verdade, “Sonic VS Knuckles”, como anunciado no Twitter (via We Got This Covered).

Continuação com Knuckles

O primeiro longa-metragem de Sonic teve grande sucesso principalmente porque o estúdio ouviu as reclamações dos fãs, adiando o lançamento e investindo dinheiro para corrigir a estranha aparência do personagem principal.

Foi uma escolha arriscada, mas parece ter valido a pena, já que a produção arrecadou mais de US$ 300 milhões ao redor do mundo, mesmo tendo sido lançada no começo da pandemia.

Sonic 2 – O Filme apresenta os retornos de Ben Schwartz, James Marsden e Jim Carrey. A grande novidade é o ator Idris Elba, que dá voz ao Knuckles.

Sonic 2 – O Filme chega aos cinemas em 7 de abril de 2022.