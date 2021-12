Tobey Maguire foi forçado a deixar a Marvel após Homem-Aranha 3

Por que Tobey Maguire deixou o papel de Peter Parker depois de Homem-Aranha 3? Aqui estão alguns detalhes de sua saída, que deu o que falar na época (via Distractify).

Embora Homem-Aranha 2 tenha sido um sucesso com o público, Homem-Aranha 3 não teve a mesma recepção. O diretor Sam Raimi esperava se redimir com Homem-Aranha 4. Mas, com atrasos e diferenças criativas entre Sam Raimi e Sony, o projeto nunca aconteceu, e Tobey Maguire foi forçado a abandonar seu traje de Homem-Aranha.

Após a notícia do cancelamento de Homem-Aranha 4, Tobey Maguire divulgou um comunicado que dizia: “Estou muito orgulhoso do que conquistamos com a franquia do Homem-Aranha nos últimos anos. Além dos filmes em si, fiz amizades profundas e duradouras. Estou animado para ver o próximo capítulo se desdobrar nesta história incrível.”

O polêmico cancelamento de Homem-Aranha 4

Sam Raimi expressou que desistiu da produção porque não acreditava que seria capaz de entregar um ótimo longa-metragem para o público.

“Eu errei muito com Homem-Aranha 3, então as pessoas me odiaram por anos. Ainda me odeiam, na verdade. É um filme que simplesmente não funcionou muito bem”, disse o diretor ao Vulture em 2014.

“Eu estava muito infeliz com Homem-Aranha 3 e queria fazer com que Homem-Aranha 4 terminasse de uma maneira grandiosa”, continuou ele.

“Mas não consegui concluir o roteiro a tempo, devido aos meus próprios problemas, então eu disse à Sony: ‘Não quero fazer um filme menos que ótimo, então acho que não deveríamos fazer esse filme.'”

Também existiam rumores de que Tobey Maguire se tornou difícil de trabalhar nos bastidores. No entanto, esses boatos nunca tiveram confirmação.

