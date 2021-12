Tobey Maguire superou fobias para ser o Homem-Aranha

Em cartaz nos cinemas com Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Tobey Maguire foi uma das grandes surpresas do filme da Marvel, junto com Andrew Garfield e o retorno de diversos vilões das HQs. O que muitos fãs não sabem é que o astro precisou superar uma grande fobia para interpretar o icônico herói nos cinemas – tanto nos filmes de Sam Raimi quanto em Homem-Aranha 3.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói”, afirma a sinopse do longa.

O elenco do filme conta com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Alfred Molina, Andrew Garfield e, é claro, Tobey Maguire.

Em uma entrevista publicada na época do lançamento original de Homem-Aranha, o ator falou sobre seu maior medo e sobre o complicado processo para interpretar o herói; confira abaixo.

O maior medo de Tobey Maguire em Homem-Aranha

Tobey Maguire falou sobre os desafios da franquia original do Homem-Aranha em uma entrevista ao site The Guardian.

Muitos fãs não sabem, mas debaixo da fantasia do herói, Maguire usava próteses bastante desconfortáveis.

“Eles colocaram esse modelo de gesso na minha cabeça. E tudo que eu tinha para respirar eram os dois buraquinhos do nariz. Aí esse modelo endurecia e eles colocavam outra camada. Em geral, o processo durava meia hora”, comentou o ator.

Segundo Tobey, foi bastante difícil gravar com o modelo de gesso acoplado a todo o seu corpo.

“Quando ele endurece e esquenta, se torna bem mais pesado e quente. Eu fiquei tão desesperado que eles tiveram que tirá-lo de mim. Eles também criaram um modelo corporal de gesso, que também não era muito melhor. Eu tinha muitos pelos nas pernas, e quando tiravam, doía muito”, explicou o ator.

Mas a revelação mais importante da entrevista envolveu a fobia de Tobey Maguire – que morre de medo de insetos e pequenas criaturas em geral.

“Lembro de ver um gafanhoto na minha casa, pensei em colocá-lo em um vidro e libertá-lo na parte de fora. Mas fiquei morrendo de medo e acabei derrubando-o. Fiquei muito decepcionado!”, comentou o ator.

Foi seu desejo de interpretar o Homem-Aranha que convenceu Tobey Maguire a superar seus medos e encarar os insetos de frente.

“Eu serei o Homem-Aranha, então tenho que conseguir levar esse inseto para fora! Então, eu o peguei novamente, mas aí ele se virou para a minha mãe e eu perdi a cabeça de novo. Aí decidi trabalhar nessa parte do meu personagem outro dia”, explicou o astro.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas.